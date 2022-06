Wolff wil nog niet juichen: "Een zwaluw maakt nog geen zomer"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is vooralsnog bezig met een teleurstellend seizoen. Het team moet de nodige snelheid toegeven op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. Afgelopen weekend zag het er in ieder geval weer iets beter uit voor de Duitse renstal met coureurs Lewis Hamilton en George Russell.

In Canada waren Red Bull en Ferrari nog steeds duidelijk sneller maar Mercedes profiteerde van problemen bij de twee topteams. Hamilton kwalificeerde zich als vierde en kwam als derde over de streep. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich opgelucht en was als en kind zo blij met zijn podiumplaats. Russell werd op zijn beurt vierde en zorgde voor nog meer blijdschap bij het team.

Zwaluw

Teambaas Toto Wolff was vanzelfsprekend tevreden maar hij wil nog niet te vroeg juichen. De Oostenrijker waakt voor teveel enthousiasme. Volgens Wolff is dit immers niet de eerste keer dat men denkt dat de problemen verleden tijd zijn, zo deelt hij met Motorsport.com. "Eén zwaluw maakt nog geen zomer. In Barcelona zagen we al een zwaluw maar op een of andere manier vloog deze zwaluw weer bij ons weg. Ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn want vrijdag kwamen we snelheid tekort. In de regen waren we wel goed en ik denk dat dit respectabel was."

Bemoedigend

In de race zag de snelheid van Mercedes er wel goed uit. Dat stemde veel mensen tevreden bij de Duitse renstal en ook Wolff moest toegeven dat het er best aardig uitzag. Wolff: "Tijdens de race waren we op bepaalde momenten zelfs deel van de snelste auto's op de baan. In de tweede stint waren onze coureurs bijna net zo snel als de coureurs vooraan. Niet helemaal maar tijdens sommige rondjes wel. Dat is bemoedigend om te zien maar we moeten voorzichtig zijn. We moeten nog zoveel werk verzetten voordat we vooraan staan. Maar we zijn er nog niet."