Brundle spreekt van verwarrend Mercedes: "Hamilton riep dat de auto onbestuurbaar was"

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een zeer lastig seizoen. De Duitse renstal heeft een redelijk achterstand op rivalen Red Bull Racing en Ferrari. Ook kampt de renstal met porpoising-problemen en mede daardoor komen ze redelijk wat performance tekort. Toch verliep de Canadese Grand Prix van afgelopen weekend naar wens.

In Canada profiteerde Mercedes van de kwalificatie-crash van Red Bull-coureur Sergio Perez en de gridstraf van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Lewis Hamilton reed op zijn beurt een sterke race en kwam als derde over de lijn. Zijn Mercedes-teamgenoot hield zijn sterke vorm vast en kwam als vierde over de finishlijn.

Verwarrend

Veel kenners krabben zich achter de oren. Mercedes lijkt namelijk zeer wisselvallig te presteren. Ook Martin Brundle vraagt zich af wat er aan de hand is. Tegenover Sky Sports spreekt de oud-coureur en huidig commentator zich uit: "Mercedes is momenteel voor iedereen zeer verwarrend, inclusief voor hen zelf. Op vrijdag zei Hamilton nog dat de auto onbestuurbaar was, dat leek toen ook zo te zijn. Teambaas Toto Wolff riep een week eerder iets soortgelijks."

Realistisch

In de race kwamen de Mercedessen veel beter voor de dag en dat had Brundle niet ziet aankomen. Toch blijft de Britse commentator wel realistisch nadenken: "In de race vlogen ze en reden ze een soortgelijk tempo als de koploper. We moeten wel realistisch blijven want als Leclerc en Perez een normale kwalificatie hadden gehad en er geen VSC's waren, dan was het gewoon de weer de vijfde en zesde plek geweest. Toch lijkt het erop dat er een degelijke auto onder het smalle bodywork zit en ze zien kansen voor Silverstone."