Verstappen duidelijk over porpoising: "Heleboel sporten waar je het lichaam kan aantasten"

Afgelopen weekend was er in Canada veel te doen omtrent de aankondigde maatregelen omtrent porpoising. Het gehobbel zorgt al het gehele seizoen voor problemen bij enkele teams en de FIA besloot in te grijpen. Vooral bij het team van Mercedes was men hier zeer blij mee, dat geldt echter niet voor de rest van het startveld.

Bij Mercedes kampt men al het gehele seizoen met porpoising-problemen. Het gehobbel kost de renstal de nodige performance en Lewis Hamilton klaagde ook over rugpijn die werd veroorzaakt door porpoising. Bij de Duitse renstal was men dan ook in zijn nopjes toen de FIA op donderdagavond met een statement naar buiten kwam waarin men maatregelen aankondigde.

Blessures

Huidig WK-leider Max Verstappen kan zich echter niet vinden in de maatregelen. Volgens de Nederlandse Red Bull Racing-coureur horen blessures er nou eenmaal bij. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Er zijn een heleboel sporten waar je volgens mij je lichaam kan aantasten. Als je met pensioen gaat voel je je niet meer als toen je twintig was, zo simpel is het. Voetballers hebben bijvoorbeeld last van hun knieën. motorrijders hebben veel botten gebroken. Je kan je wel afvragen of het veilig is maar we willen het risico nemen. Het is onze sport, we houden ervan."

Oplossing

Verstappen is zich echter wel bewust van het feit dat sommige coureurs veel hinder ondervinden van porpoising. Hij geeft echter aan dat er gewoon al een oplossing voor bestaat: "De porpoising die we momenteel hebben is zeker niet fijn en ik denk ook dat het niet correct is. Maar sommige teams kunnen hier beter mee omgaan dan andere teams dus je kan er vanaf komen. Ik denk dus dat we het niet moeten overdramatiseren."