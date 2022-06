Rosberg kijkt naar Mercedes: "Lewis haat het achter zijn teamgenoot te finishen"

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen. De regerend constructeurskampioen heeft een enorme achterstand op Ferrari en Red Bull Racing maar langzamerhand is er een stijgende lijn te ontdekken. Afgelopen weekend werd Lewis Hamilton derde in Canada en kwam George Russell als vierde over de streep.

Russell is over het algemeen bezig met een sterk seizoen. De Brit rijdt zijn eerste seizoen in dienst van Mercedes en eindigde vooralsnog in elke race in de top vijf. In Australië, Spanje en Azerbeidzjan kwam hij als derde op de streep. Vooralsnog overklast hij zijn ervaren teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Russell

Russell kan op veel complimenten rekenen van veel kenners. De jonge Brit krijgt ook mooie woorden mee van zijn Mercedes-voorganger Nico Rosberg. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen deelt zijn complimenten voor Russells lef in de kwalificatie in gesprek met Sky Sports: "George verricht echt uitstekend werk. Hij gaat zeer goed om met een lastige auto. Hij is zeer consistent, rijdt sterk en haalt het maximum uit de auto. Hij is echt briljant. Normaal denkt iemand in een natte kwalificatie: 'Laten we het veilig aanpakken en voor een vierde of vijfde plek gaan.' Hij gaat voor slicks en gaat vol voor pole, dat vind ik geweldig."

Hamilton

Toch is Rosberg van mening dat men Hamilton zeker niet moet onderschatten. De Britse ex-rivaal van Rosberg eindigde afgelopen weekend in Canada op het podium. Rosberg: "Lewis is in topvorm. Voorlopig heeft hij een ongelofelijk ongelukkig seizoen waar allemaal dingen zich tegen hem keren. Dit was weer een normaal weekend en gelijk levert hij op een echt geniale manier. Allebei maken ze geen fouten en Lewis haat het om achter zijn teamgenoot te finishen. Hij is ontzettend gemotiveerd en pusht zichzelf tot het alleruiterste."