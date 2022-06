Video: De reden van de tijdstraf van Alonso

Fernando Alonso was afgelopen weekend één van de smaakmakers in Canada. De Spaanse Alpine-coureur kwalificeerde zich als tweede maar viel in de race ver terug. Hij had last van motorproblemen en moest in de slotfase alles op alles zetten om zijn positie te verdedigen. Hij ging echter te ver en kreeg een tijdstraf.

Door zijn tijdstraf viel Alonso terug naar de negende plaats in de uitslag. Volgens de stewards zou Alonso onrechtmatig hebben geslingerd in een duel met Valtteri Bottas. Het duel was echter niet te zien op de televisie dus het was onduidelijk wat er precies aan de hand was. De Formule 1 deelt nu echter de beelden van het moment.