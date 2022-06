Teleurstelling overheerst bij Sainz: "Ik was de hele tijd een beetje sneller dan Max"

Carlos Sainz kende in Canada een redelijk succesvol weekend. Vanwege de gridstraf van zijn teamgenoot Charles Leclerc waren alle Ferrari-ogen op hem gericht. Sainz kwalificeerde zich als derde en had in de race een zeer sterke pace. Toch werd hij slechts tweede, hij kon Max Verstappen niet bijhalen.

Vooral in de slotfase van de Grand Prix had Sainz een grote kans op de zege. De Spanjaard maakte vliegensvlug een pitstop toen de Safety Car de baan op kwam na een crash van Yuki Tsunoda. Hierna had Sainz versere banden dan Verstappen en kon hij gaan jagen. Het verschil was minimaal maar hij kwam de Nederlander maar niet voorbij.

Een tweede plaats is zeker niet slecht maar Sainz wacht nog altijd op zijn eerste zege. De teleurstelling overheerste dan ook na afloop van de Canadese Grand Prix. Sainz deelde die teleurstelling met DAZN: "Het feit dat er geen zege volgt wanneer je de snelste op de baan bent, dat doet misschien wel het meeste pijn. Ik ben niet tevreden. Het was te close om echt tevreden te zijn. De pace tijdens de race was heel erg goed. Ik voelde mij comfortabel want ik was de hele tijd een beetje sneller dan Max."