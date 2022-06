Marko hekelt porpoising-maatregelen: "Daar is niet over nagedacht"

Tijdens het Canadese Grand Prix-weekend ging het veelvuldig om nieuwe maatregelen van de FIA. De autosportfederatie liet op donderdagavond weten dat men maatregelen introduceert om porpoising tegen te gaan. Het gehobbel zorgt voor ongemakken bij coureurs en het kost teams performance. Vooral het team van Mercedes heeft er last van.

De Duitse renstal is bezig met een lastig seizoen waarin ze vooral worden geteisterd door porpoising. De wagens van Lewis Hamilton en George Russell hobbelen zeer veel op de rechte stukken en dat zorgt voor onprettige situaties. In Azerbeidzjan klaagde Hamilton bijvoorbeeld over rugpijn en riep Mercedes om actie. De FIA heeft nu dus ingegrepen maar bij andere teams is men daar niet blij mee.

Problemen

Vooral bij Red Bull Racing ergert men zich aan de maatregelen. Het team van regerend wereldkampioen Max Verstappen wijst vooral naar Mercedes. Teamadviseur Helmut Marko is tegenover Sky nogal duidelijk in Canada: "Ik denk niet dat deze beslissingen van de FIA de juiste zijn. Er is één team, Mercedes, dat de grootste problemen heeft en dan wordt er middenin het seizoen gereageerd."

Oplossing

Marko is niet bepaald te spreken over de maatregelen. De Oostenrijkse adviseur ziet namelijk dat er al geruime tijd een vrij simpele oplossing op tafel ligt: "Er is een eenvoudige oplossing, je moet alleen maar je auto te verhogen. Je hebt dan geen last meer van het gestuiter maar je verliest wel snelheid. Dat Mercedes nu zo reageert en probeert om de FIA praktisch gezien toestemming te geven om de afstellingen van de auto's te bepalen. Daar is niet echt over nagedacht."