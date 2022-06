Video: Hamilton wint weddenschap en geeft rechterhand een nat pak

Lewis Hamilton reed afgelopen voor het eerst sinds de Grand Prix van Bahrein weer naar het podium. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed naar de derde plaats en was als een kind zo blij. Hamilton is niet bepaald bezig met een sterk seizoen en de derde plaats kwam dan ook als geroepen.

Ook bij Hamiltons team Mercedes was men zeer in hun nopjes. Aangezien het circuit Gilles Villeneuve opeen kunstmatig eiland in de Saint Lawrence-rivier ligt besloot Hamiltons rechterhand Angela Cullen een weddenschap af te sluiten. Als de Brit een podium zou scoren, dan zou Cullen de Saint Lawrence inspringen. Ze hield voor en Hamilton mocht het laatste zetje geven.

Get in there, Ang! 💦🤣



Angela said if Lewis finished on the podium she’d jump in the river. She just needed a little push… 😆 pic.twitter.com/RfoqhVIl9O