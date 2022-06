Marko apetrots op Verstappen: "De druk was immens!"

Max Verstappen beleefde een droomweekend in Canada. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in vrijwel elke sessie de snelste en schreef de race op zijn naam. Mede dankzij zijn zege kon Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uitbreiden. Toch kwam de overwinning in Montreal niet van zelf.

Verstappen kreeg het in de slotfase lastig met de jagende Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur maakte een pitstop tijdens de Safety Car-fase en kon hierdoor op verse banden de jacht openen. Het werd een zinderende slotfase waarin Sainz de druk opvoerde maar er uiteindelijk niet langs kwam. De Spanjaard moest genoegen nemen met de tweede plaats en Red Bull haalde opgelucht adem.

Druk

De zege van Verstappen was dan ook aanleiding voor een klein feestje bij het Oostenrijkse team. Teamadviseur Helmut Marko was trots op het weekend van Verstappen en dat deelde hij met ORF: "Hij kende een ongelooflijke kwalificatie. Tijdens de race? De druk na de laatste Safety Car was immens! Max kon maar niet weg komen uit de DRS! In de tweede sector was Ferrari duidelijk sneller. We kregen grote druk te verduren, altijd met die DRS. Godzijdank maakte Sainz tweemaal een kleine remfout. Dat maakte ons leven een stuk makkelijker."

Boordradio

Marko zag dat voormalige Red Bull-junior Sainz de druk er vol op had gezet. De Oostenrijkse adviseur was lovend over zijn coureur en Sainz: "Hij deed dat heel erg slim. Hij laadde elke keer de batterij op en kwam terug met volle kracht. In de tweede sector ging het vooral snel. Toen viel de radio van Max ook nog eens uit. We weten niet of hij onze communicatie wel kon horen. We hadden nog wat energie over voor de laatste ronde. Het was onduidelijk of hij ons wel kon horen."