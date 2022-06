Verstappen vond Ferrari sneller: "Lastig te verklaren"

Max Verstappen won gisteren de Canadese Grand Prix. De Nederlander leek geruime tijd op weg naar een simpele zege totdat Ferrari-coureur Carlos Sainz de druk er vol op zette na de Safety Car-fase. De Spanjaard kwam heel dichtbij maar Verstappen hield hem relatief simpel achter zich.

Opvallend genoeg was Verstappen vrijwel het gehele weekend sneller dan de concurrentie van Ferrari. Ook in de kwalificatie was hij oppermachtig. In de race kon Sainz zich aardig naar voren werken en maakte hij het Verstappen knap lastig. Verstappen zag zelfs dat Ferrari qua race pace misschien zelfs wat sneller was dan Red Bull.

Barcelona

Verstappen won en mocht zich na afloop melden op de persconferentie voor de top drie. In de kwalificatie was hij nu in ieder geval sneller dan Ferrari, iets wat nog niet vaak was voorgekomen. Tijdens de persconferentie liet Verstappen zijn licht erop schijnen: "Ik weet niet of ze altijd sneller zijn geweest op zaterdag en dan langzamer op zondag. Ik denk dat ze in Barcelona ook snel waren op zondag en er waren wel meer races. Het gaat dus een beetje heen en weer. We moeten het gaan begrijpen en het regende gisteren ook."

Verklaring

De Nederlander blijft van mening dat de concurrentie van Ferrari in de race iets sneller was. De reden daarvoor is niet geheel duidelijk maar Verstappen heeft wel een idee. "Misschien hielp dat weer ons niet vandaag met de groenere baan. Maar het zijn allemaal dingen waar we naar moeten kijken. Misschien lag het aan de lay-out, de kerbs of wat dan ook. We gaan ernaar kijken maar momenteel is het heel erg lastig om te verklaren waarom ze iets sneller waren dan wij in de race."