Alonso teruggezet naar negende plaats na tijdstraf

Fernando Alonso was een positieve verrassing in het Canadese Grand Prix-weekend. De Spaanse Alpine-coureur was op de zaterdag op stoom en kwalificeerde zich op spectaculaire wijze als tweede. In de beginfase van de race kon hij het tempo redelijk bijhouden maar dankzij motorproblemen viel hij terug naar de zevende plaats.

Na afloop van de Grand Prix in Montreal moest hij zich melden bij de stewards. In een duel met Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas zou Alonso namelijk teveel hebben geslingerd. Dit is tegen de regels en Alonso moest zich melden. De Spanjaard kon op weinig medeleven rekenen van de stewards. Hij kreeg een vijf seconden straf en 1 strafpunt op zijn superlicentie. Door zijn straf viel hij terug naar de negende plaats.