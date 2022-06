Russell kan weer lachen: "Pace heel erg sterk in de eerste stint"

George Russell finishte in Canada wederom in de top vijf. De Britse Mercedes-coureur houdt hierdoor zijn reeks van top vijf finishes in het huidige seizoen in stand. De Brit moest zich in Montreal wel terug naar voren vechten, hij startte de wedstrijd als achtste en finishte als vierde.

Russell werd in Canada voor het eerst in tijden weer verschalkt door zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd derde en Russell hield daarachter simpel stand. Na de race meldde Russell zich bij Sky Sports: "Ik vertrouwde erop dat we de wagens van Haas en de Alpines konden pakken. We hadden zeker wel zorgen dat Perez en Leclerc ons zouden pakken."

Pluspunten

Maar Russell zag dat Leclerc er niet langs kon komen en daarnaast viel Perez uit. De Britse Mercedes-coureur haalde opgelucht adem en zag daarna ook wat pluspunten: "Gelukkig hielden we ze achter ons. Onze pace lag duidelijk minder ver weg van Ferrari en Red Bull dan eerder dit seizoen. Maar de inherente snelheid is er nog niet. De pace was heel erg sterk in de eerste stint en de tweede stint. Maar ik de laatste stint na de herstart konden we de banden niet aan de praat krijgen."

In het weekend van de vele woorden over porpoising kwam Russell er ook nog eventjes op terug. De Brit had wel wat last van gehobbel op het circuit in Montreal: "Het was hier nogal hobbelig. We hadden geen last van porpoising maar we hobbelden wel op en neer op de rechte stukken."