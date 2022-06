Horner tevreden en looft Sainz: "Hij kon Max hard pushen"

Het team van Red Bull Racing kon weer juichen in Canada. De uitvalbeurt van Sergio Perez was een smetje maar Max Verstappen sleepte weer een zege binnen. De Nederlander kon daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden, Perez viel immers uit en Ferrari-coureur Charles Leclerc werd slechts vijfde.

Bij Red Bull was er na afloop dan ook een optimistische stemming. Teambaas Christian Horner zat in de slotfase nog eventjes te wiebelen op zijn stoel. Verstappen kreeg immers stevige concurrentie van Carlos Sainz. Bij Sky Sports spreekt Horner zich uit: "Ik voelde mij in de laatste tien rondjes na de safety car. Max kon de DRS gewoon niet breken. De Ferrari was heel erg snel op het rechte stuk en ze konden de kerbs echt aanvallen."

Daarnaast was de communicatie met Verstappen ook een probleem. De boordradio begon raar te doen en Horner verklaart het lastige euvel: "Hij maakte geen enkel foutje. We verloren communicatie met hem. Hij kon ons wel horen maar wij konden hem niet meer horen. We moeten vandaag alle credits geven aan Carlos. Hij kon Max echt heel erg hard pushen. De strategie was niet duidelijk omdat we vroeg stopte bij de eerste VSC. We dachten dat dit de beste route was. Toen kwam de tweede VSC en kreeg Carlos ook een soort vrije pitstop. Dat zorgde voor een mooie slotfase."

De volgende race van het seizoen is de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Horner kijkt uit naar de race in zijn moederland maar maakt zich ook zorgen over Mercedes: "Als we puur naar de vorm van het circuit zouden kijken, dan zou je zeggen dat het is zoals in Barcelona. Het zou dus een goede baan voor hen zijn. De pace van Mercedes was aan het einde van de race best wel sterk. Ze kunnen daar dus een factor worden."