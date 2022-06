Verstappen eert vader met Vaderdag

Het is vandaag Vaderdag en dat gaat ook in de Formule 1-wereld niet onopgemerkt voorbij. Veel coureurs eren hun vaders op de sociale media. Ook regerend wereldkampioen en huidig WK-leider Max Verstappen doet daar aan mee. Hij deelt een foto van hemzelf en zijn vader Jos Verstappen. Vader Jos staat zijn zoon vrijwel zijn gehele loopbaan bij.

Verstappen schrijft bij zijn bericht dat hij vandaag op jacht gaat naar het best mogelijke cadeau. Vandaag staat immers de Canadese Grand Prix op het programma. Verstappen start de race in Montreal vandaag vanaf de pole position en maakt een goede kans op een nieuwe zege.

Happy Father’s Day 🙌



Let’s get the best present possible today 💪 pic.twitter.com/IbcHsXO6z0