Hamilton juicht na vierde tijd: "Dit heeft nog nooit zo goed gevoeld!"

De kwalificatie in Canada stond bol van de verrassingen. Veel coureurs stegen in de natte omstandigheden boven zichzelf uit en dat resulteerde in enkele verrassende resultaten. Eén daarvan was de vierde plaats van Lewis Hamilton, de Brit worstelt al het hele seizoen met de auto en was vrijdag nog zeer negatief.

In de kwalificatie zagen de Mercedessen er echter zeer snel uit. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell noteerden zelfs meermaals paarse sectortijden. Uiteindelijk moest Hamilton wel de witte vlag zwaaien aangezien Max Verstappen een klasse apart was. Achter Verstappen en de Spanjaarden Fernando Alonso en Carlos Sainz voor zich dulden.

Fantastisch

Hamilton glunderden na afloop van de kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft meer dan honderd poles gepakt maar deze vierde plaats maakte hem als een kind zo blij. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik voel mij fantastisch! Ik ben zo blij! De vierde plek heeft nog nooit zo goed gevoeld! Misschien alleen in mijn eerste jaar in 2007 maar dit voelt ook een beetje zo."

Uitdagingen

Het resultaat in de kwalificatie was een grote opsteker voor Hamilton, tevens versloeg hij zijn teamgenoot Russell in de kwalificatie. De tegenvallende resultaten van de afgelopen weken zorgden voor teleurstelling maar deze kwalificatie zorgde voor een goed gevoel: "Het is een lastig jaar en dat voelde we nog steeds tot vandaag. Het was voor iedereen moeilijk op het circuit. Ik ben echt zo blij! Iedereen werkt zo hard en we hebben voortdurend te maken met dit soort uitdagingen."