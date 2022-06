Ferrari-coureurs naar de stewards voor onnodig langzaam rijden

Het team van Ferrari staat voor een uitdagend weekend in Canada. Charles Leclerc kreeg een vrijwel nieuwe motor en moet morgen achteraan starten. Carlos Sainz moest de eer redden voor Ferrari en kwalificeerde zich als derde. Toch komen ze nu mogelijk in nog meer problemen, ze moeten zich bij de stewards melden voor onnodig langzaam rijden.

Leclerc wist al dat zijn kwalificatie vrijwel nutteloos was. De Monegask reed het eerste kwalificatiegedeelte maar stapte daarna uit. Als de stewards besluiten over te gaan tot een straf kan dat voor Sainz pijnlijke gevolgen hebben, hij kan dan worden teruggezet op de grid. Een reprimande is ook altijd een goede mogelijkheid.