Hamilton rijdt met regenbooghelm in Canada

Het team van Mercedes besteedt deze maand veel aandacht aan de Pride Month. Sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan rijdt de Duitse renstal met een logo in de regenboogkleuren, iets wat ze ook dit weekend en op Silverstone doen. Ook de maatschappelijk betrokken Lewis Hamilton vraagt aandacht voor Pride Month.

Hamilton rijdt in Canada namelijk rond met een aangepast helmontwerp. De oplettende kijker zag tijdens de eerste twee vrije trainingen in Montreal al dat Hamiltons gele helm er iets anders uitziet. Aan de bovenzijde van de helm heeft Hamilton namelijk een blauw vlak toegevoegd met daarin twee handen die een hart vormen. Het hart heeft de kleuren van de regenboog er daaronder staat de tekst 'Love is Love'.