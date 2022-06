Tsunoda wisselt motorcomponenten en start als laatste in Canada

Niet Charles Leclerc maar Yuki Tsunoda heeft de twijfelachtige eer van de eerste motor gerelateerde gridstraf van het jaar gekregen. De Japanse AlphaTauri-coureur wisselde gisteren van vrijwel al zijn motoronderdelen, zo maakte autosportfederatie FIA bekend tijdens de eerste vrije training in Canada.

Tsunoda kreeg in Canada de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en MGU-K. Van al deze motorcomponenten gebruikt Tsunoda zijn vierde exemplaar. Dat zijn er teveel dus dat betekent dat Tsunoda de Canadese Grand Prix vanaf de laatste startrij zal moeten starten. De stewards maakten deze beslissing gisteravond bekend, Tsunoda's team AlphaTauri maakt gebruik van Red Bull Powertrains-krachtbronnen.

Tsunoda was echter niet de enige coureur die in Canada de beschikking krijgt over nieuwe motoronderdelen. Ook Charles Leclerc, Esteban Ocon, Kevin Magnussen en thuisrijder Nicholas Latifi hebben nieuwe onderdelen ontvangen. Geen van hen is echter zo zwaar bestraft als de Japanse AlphaTauri-coureur. Het is nog niet duidelijk of Tsunoda in de kwalificatie überhaupt in actie gaat komen, hij zal immers toch als allerlaatste gaan starten. Het wordt de eerste Canadese Grand Prix uit de loopbaan van de Japanner.