Verstappen grapt met gamende Hamilton: "Heb je daar ook porpoising?"

Tijdens de gebruikelijke persconferentie op de Canadese vrijdagochtend schoven Max Verstappen en Lewis Hamilton gezamenlijk aan. De twee coureurs vochten afgelopen seizoen een intens titelduel uit maar dit jaar is alles anders. Verstappen strijdt wederom om de wereldtitel terwijl Hamilton worstelt met zijn Mercedes.

Ondanks de tegenvallende resultaten en de problemen met porpoising vermaakt Hamilton zich opperbest. Bij zijn aankomst in Canada besloot de Brit de spelcomputer erbij te pakken en wat retrogames te spelen. Hamilton plaatste beelden van zijn bezigheden op de sociale media en daarop was te zien dat hij klassieke Formule 1-games zat te spelen.

Tijdens de persconferentie werd Hamilton gevraagd naar zijn nieuwe hobby en Verstappen kon zich niet meer inhouden. De Nederlander besloot Hamilton een vraag te stellen: "Heb je daarbij ook last van porpoising?" Hamilton toonde zich sportief en kon hartelijk lachen om het grapje: "Nee, geen porpoising nee!"

So imagine you're working at a retro gaming store in Montreal. Just a normal day for you. And in comes Sir Lewis Hamilton. pic.twitter.com/bmk1sXJtqV