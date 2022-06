Marko kan zich niet vinden in porpoising-maatregelen: "Complete onzin"

De FIA besloot gisteravond te luisteren naar de zorgen omtrent de porpoising-problemen. De autosportfederatie gaf aan dat er vanaf dit weekend nieuwe maatregelen gelden om het gestuiter tegen te gaan. Men gaat beter controleren om te kijken of de wagens teveel stuiteren, zodra dit het geval is komt men met maatregelen.

De auto van het desbetreffende team zou dan bijvoorbeeld hun auto hoger moeten zetten. De maatregelen werden met wisselende reacties ontvangen door teams en coureurs. Er wordt vooral gekeken naar het team van Mercedes. De Duitse renstal kampt al geruime tijd met porpoising en afgelopen weekend in Azerbeidzjan spraken coureurs Lewis Hamilton en George Russell zich stevig uit over de problematiek.

Bij het team van Red Bull Racing reageert men wat minder enthousiast op de aangescherpte regels. WK-leider Max Verstappen liet weten er geen fan van te zijn en ook Helmut Marko is duidelijk. De teamadviseur sprak zich al fel uit voordat het nieuws naar buiten kwam. Bij zijn landgenote van Kleine Zeitung was de Oostenrijker glashelder: "Dit is echt complete onzin. Alleen omdat een team niet met veranderingen kan omgaan verander je het reglement niet. Je kan gewoon je auto wat hoger zetten, dat is dat."