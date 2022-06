Russell tevreden: "Goed dat de FIA zo snel actie onderneemt"

Gisteravond kwam autosportfederatie FIA met groot nieuws. Men heeft namelijk ingegrepen om de porpoising-problemen tegen te gaan. Vanaf dit weekend gelden er nieuwe maatregelen en gaat de FIA teams verplichten in te grijpen als het gehobbel te problematisch is. Men kijkt vooral naar het team van Mercedes als aanjager van de regelwijzingen.

De Duitse regerend constructeurskampioen heeft dit seizoen veelvuldig last van porpoising. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan waren de problemen het grootst. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton hadden zeer veel last van het gehobbel en de klachten waren groter dan voorheen. Russell waarschuwde vooral met het oog op de veiligheid en Hamilton ondervond op fysiek gebied hinder. De Brit had namelijk stevige rugpijn.

Mercedes

Na het nieuws van gisteren keek iedereen in de richting van Mercedes. Russell, tevens GPDA-directeur, is zich daarvan bewust en deelt zijn visie bij Sky Sports: "Ik denk dat dit echt iets is waarvan iedereen wel denkt dat Mercedes zich er hard voor maakt. Maar als je kijkt naar de performance is het niet bepaald iets waar wij verandering in zien. Als er iets wordt veranderd, dan weet je niet of het in je voordeel werkt."

Positief verrast

Russell geeft toe dat de coureurs onderling over het onderwerp hebben gesproken. Volgens de Brit waren de coureurs het eens dat er iets moest gebeuren. Toch kwam het bericht van de FIA ook als een verrassing voor Russell: "Ik vind dat het er goed uitziet dat ze zo snel actie ondernemen. Het is fijn dat ze er gelijk wat aan doen en dat het niet weken of maanden duurt voordat men iets aanpast. Als het aan de veiligheid ligt, dan moeten er zo snel mogelijk dingen worden aangepast. Ik ben positief verrast dat het zo snel gaat. Dit is goed voor iedereen."