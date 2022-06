Verstappen niet te spreken over porpoising-maatregelen

Gisteravond maakte autosportfederatie FIA bekend dat ze met nieuwe veiligheidsmaatregelen komen om porpoising tegen te gaan. Het fenomeen maakte dit jaar zijn intrede in de sport en meerdere teams ondervonden veel hinder aan het zware gehobbel. De FIA heeft dan ook besloten om in te grijpen, niet alle coureurs zijn daar blij mee.

De FIA neemt de maatregelen naar aanleiding van de Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen weekend. In de straten van Bakoe was het gehobbel een zeer groot probleem. Vooral Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell klaagden over de gevaren. Hamilton had last van een zware rugpijn en klom na afloop met grote moeite uit zijn auto. Teammaat Russell waarschuwde op zijn beurt dat het in de toekomst nog wel eens mis kon gaan.

Teleurstellend

De FIA komt met een nieuwe technische richtlijn en men is bijvoorbeeld van plan om het design en de slijtage van de bodem te controleren. Niet elke coureur is blij met de plotselinge nieuwe maatregelen van de FIA. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is tegenover RACER kritisch: "Ik vind het teleurstellend dat er alweer tijdens het seizoen een regel wordt aangepast. Het gaat er niet om dat het ons meer of minder raakt dan andere teams. Maar het moet niet zo zijn dat als er een team gaat klagen men ineens de regels aanpast."

Rijhoogte

Verstappen ziet namelijk dat er genoeg teams zijn die geen last hebben van porpoising. De WK-leider is dan ook niet te spreken over wijzigingen: "Ik denk dat er genoeg teams zijn die fantastisch werk hebben verricht zodat ze geen last hebben van deze problemen. Het is dus mogelijk om er geen last van te hebben. Als je de rijhoogte aanpast heb je er geen last van, je verliest dan wel performance. Als je de auto dat niet goed kan ontwerpen, dan is het je eigen fout en niet die van de regels. Ik vind het jammer."