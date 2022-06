FIA: Teams moeten aanpassingen doen tegen porpoising voor veiligheid

De FIA neemt in het belang van de veiligheid maatregelen tegen poirpoising ('bruinvissen') van de bolides. Het overkoepelende autosportorgaan vindt dat teams het gestuiter op hoge snelheden mag tegengaan door aanpassingen door te voeren aan de bolides. Deze mededeling heeft de FIA op haar eigen website bekend gemaakt.

Met name bij de laatste Grand Prix in Bakoe werden zorgen geuit door coureurs en teams door de fysieke ongemakken dat poirposing veroorzaakt, waaronder rugpijn. Niet alleen de lichamelijke problemen is de reden van de FIA om in te grijpen. De autosportbond vertelt ook dat het gestuiter het ten koste gaat van de concentratie om de taak als coureur uit te voeren.

Technische richtlijn

Er is een technische richtlijn uitgevaardigd om de teams advies te geven over de maatregelen die de FIA ​​van plan is te nemen om het probleem aan te pakken. Waaronder:

1. Nader onderzoek van de planken en skids, zowel qua ontwerp als de waargenomen slijtage;



2. De definitie van een metriek, gebaseerd op de verticale versnelling van de auto, die een kwantitatieve limiet geeft voor een acceptabel niveau van trillingen op en neer. De exacte wiskundige formule voor deze metriek wordt nog geanalyseerd door de FIA ​​en de Formule 1-teams zijn uitgenodigd om aan dit proces bij te dragen.

Naast deze kortetermijnmaatregelen zal de FIA ​​een technische vergadering met de teams beleggen om maatregelen te bepalen om poirposing op de middellange termijn te verminderen.



Mercedes



Lewis Hamilton, George Russell en Toto Wolff van Mercedes riepen al langer om maatregelen te nemen. Na de Grand Prix in Bakoe stapte Hamilton met pijn en moeite uit de bolide omdat zijn Mercedes continu stuiterde op hoge snelheid. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft gezegd dat er iets moet gedaan worden tegen het bruinvissen.