Ricciardo geeft Hamilton duwtje in de rug: "Hij faket geen pijn"

Daniel Ricciardo van McLaren is naar voren gestapt om te zeggen dat Lewis Hamilton zijn rugpijn niet overdreef aan het einde van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australiër geeft de zevenvoudig wereldkampioen hiermee een steuntje in de rug, net als andere coureurs eerder kritiek hadden op het extreme niveau van het stuiteren waardoor diverse coureurs rugklachten hebben.

Met het aerodynamische fenomeen dat bijzonder sterk is op de lange, hobbelige rechte stukken van het Baku City Circuit, spraken beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, over de noodzaak om veranderingen aan te brengen om het probleem te verminderen.

Andere coureurs, zoals Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Pierre Gasly, hebben ook hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat de coureurs op de lange termijn schade kunnen oplopen als gevolg van de pijn die hun rug ondervindt terwijl de auto's over de rechte stukken stuiteren.

Ricciardo zei dat hij dezelfde problemen begon te voelen waarmee teams als Mercedes worden geconfronteerd, en heeft sindsdien meer over het probleem gesproken. In een interview met Press Association zegt de Australiër: "Er werd na de race vooral gesproken over Lewis. Ik zag een aantal van zijn aan boord, ik zag foto's van hem toen hij uit de auto stapte en zijn rug strekte, en hij faket niet."

"Het mooie is dat het heel zichtbaar is. Als je de audio van de auto hebt, hoor je hem springen en stuiteren, en op de afbeeldingen kun je zien dat de helm ook beweegt. Het is niet normaal of ook zeker niet comfortabel. Door de positie waarin we in de auto zitten, hebben we niet veel bewegingsruimte, dus we zijn niet voorbereid op de impact."