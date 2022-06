Mercedes verklaart koud stoeltje Hamilton: "De boel was gevoelloos geworden"

Lewis Hamilton kende een zeer onprettig weekend in Azerbeidzjan. De Britse Mercedes-coureur werd weliswaar vierde maar de porpoising-problemen zorgde voor fysieke ongemakken. Hamilton klaagde over de boordradio over rugpijn en kon na afloop van de race maar met moeite uit zijn auto komen. Teambaas Toto Wolff vroeg zich zelfs af of Hamilton wel kon racen in Canada.

Hamilton rijdt dit weekend gewoon in Montreal maar hij zal hopen op een prettiger raceweekend. De angst op nieuwe porpoising-problemen is groot, het circuit in Canada is immers ook geen permanente baan, het is een semi stratencircuit. Hamilton had in Azerbeidzjan nog een opvallende klacht, hij had last van een koud stoeltje.

De uitspraken waren opvallend en bij Mercedes zag men niets vreemds op de data. Hoofdstrateeg James Vowles kwam met een opvallende verklaring in de debrief op YouTube: "Er gebeurde niets in de auto. Waarschijnlijk hebben de klappen op zijn rug ervoor gezorgd dat de boel gevoelloos is geworden. Het lijkt er dan ook op dat de kou een reactie daarop was. In de auto was er immers helemaal niets kouds. Het was simpelweg gewoon een reactie op de pijn die hij moest doorstaan in deze race in Azerbeidzjan."