Wolff deelt steekje uit: "We profiteerden van pech van anderen"

Het team van Mercedes begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. De weg omhoog is inmiddels ingezet maar de topteams van Ferrari en Red Bull Racing zijn vooralsnog een stap te ver. In Azerbeidzjan profiteerde Mercedes afgelopen weekend van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari, toch kon men niet genieten.

In de straten van Bakoe had men namelijk zeer veel last van porpoising. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton werden weliswaar derde en vierde maar het gehobbel zorgde voor ongemakkelijke situaties. Hamilton klaagde over rugpijn en Russell vreesde ernstige ongelukken. Ondanks de pijnlijke problemen zitten de resultaten in de lift.

Belangrijke factor

Bij Mercedes hoopt men aankomend weekend in Canada beter voor de dag te kunnen komen. Teambaas Toto Wolff kijkt in zijn preview eerst terug op de Azerbeidzjaanse Grand Prix: "We profiteerden van de pech van anderen. Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in de Formule 1. We blijven hard werken in Brackley en Brixworth om allebei de auto's over de finishlijn te krijgen. We waren alweer sneller dan het middenveld maar we lagen ver achter op de topteams."

Spirit

Ondanks de langdurige problemen vertrouwt Wolff er volledig op dat het goed gaat komen. De Oostenrijkse teambaas is er in zijn preview heel erg duidelijk over: "We werken keihard om het gat te dichten. Ik kan genieten van het gevecht binnen het team om het beste uit ons onder presterende pakket te halen. Die spirit zal ons gaan terugbrengen in de competitie aan de kop van het veld."