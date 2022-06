Bottas steunt porpoising-kritiek: "Dit begint serieus te worden"

In de Formule 1 is er momenteel veel te doen om de porpoising-problemen. Bij dit fenomeen hobbelen de wagens over de circuits, vooral het team van Mercedes heeft hier veel last van. Afgelopen weekend hadden zeer veel coureurs last van het gehobbel in Azerbeidzjan, de coureurs maken zich zorgen.

In Bakoe was het gehobbel ernstiger dan eerst. Op het lange rechte stuk stuiterden meerdere auto's zeer hevig. Vooral bij Mercedes waren de problemen groot. George Russell maakte zich ernstige zorgen en hij riep op tot verandering. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton klaagde over rugpijn en kwam na afloop met veel moeite uit zijn wagen.

Serieus

Ook huidig Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas maakt zich zorgen. De Finse coureur is bezig aan een prima seizoen maar ziet dat veel van zijn collega's met fysieke ongemakken kampen. Bottas is zeer duidelijk tegenover het Britse BBC Sport: "Ik heb gezien hoe sommige coureurs erbij lopen na de race. Bij sommige snelheden en in sommige bochten heb je hierdoor de auto minder goed onder controle. Het is zeker een belangrijk onderwerp en het begint zeer serieus te worden."

Blessures

Bottas sluit zich aan bij de eerdere kritieken van zijn collega's. De Finse Alfa Romeo-coureur geeft aan dat het probleem al is aangekaart bij de FIA: "Ik weet niet zeker hoe lang dit nog gaat werken in de toekomst. We zien blessures bestaan bij de coureurs, alleen omdat ze de auto besturen. Zo moet het niet zijn. We hebben als coureurs bij de laatste race met de FIA gesproken. We hebben duidelijk gemaakt dat we voor de toekomst graag opties zien op dit te verbeteren."