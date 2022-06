Ferrari baalt van problemen: "Simulaties lieten zien dat Charles had gewonnen"

Het team van Ferrari reist dit weekend naar Canada af met een grote hoeveelheid teleurstelling. De Italiaanse renstal kende afgelopen weekend in Azerbeidzjan immers een enorm teleurstellend resultaat. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen allebei uit en daardoor groeide de achterstand op Max Verstappen en Red Bull Racing in het wereldkampioenschap.

Aankomend weekend kan Ferrari sportieve revanche nemen in Canada. De pijn van de misgelopen zege van Leclerc is echter nog steeds aanwezig bij het team. Leclerc viel uit met motorproblemen terwijl hij aan de leiding reed, hierdoor kon Verstappen relatief simpel de race winnen en zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nog verder uitbreiden.

Bij Ferrari is men ervan overtuigd dat Leclerc een zekere overwinning heeft verloren. Ferrari's hoofdstrateeg Inaku Rueda besprak de uitvalbeurt in de debrief op LinkedIn: "Na de Virtual Safety Car, in ronde negen, zou Charles de race uitrijden op de harde band. Red Bull probeerde zo lang mogelijk door te rijden op de medium maar hun rondetijden zakten in. De mediums sleten snel. Perez verloor veel tijd door door te rijden."

De motorproblemen zorgden ervoor dat Ferrari de race verloor. Ruada beweert zelfs dat Leclerc anders zonder problemen had gewonnen: "Helaas kreeg Charles na elf rondjes op de hards te maken met motorproblemen en daardoor kwam zijn race vervroegd ten einde. Onze simulaties lieten zien dat Charles de race had gewonnen van Verstappen, mist er niet nog een Virtual Safety Car was geweest. We keren teleurgesteld terug uit Bakoe omdat we geen punten hebben gescoord. Toch zijn er positieve punten. We hebben een sterke auto in zowel race als kwalificatie. We kunnen in elk scenario de strijd aangaan. De betrouwbaarheid is ons zwakke punt. We gaand daar hard aan werken.