Mercedes verklaart heftig gehobbel: "Coureurs te ver gepusht"

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend veel problemen in Azerbeidzjan. George Russell en Lewis Hamilton kwamen wel als derde en vierde over de streep maar dat verliep niet geheel comfortabel. De Mercedessen hadden namelijk last van hevige porpoising op het stratencircuit in de hoofdstad Bakoe.

Vooral op het lange rechte stuk was de porpoising zeer hevig. Hamilton klaagde tijdens de race over heftige rugpijn en klom na afloop met zeer veel moeite uit zijn bolide. Bij Mercedes maakte men zich ook zorgen over de veiligheid, de coureurs hadden namelijk zeer veel moeite om hun wagen onder controle te houden. Hamilton zei zelfs dat hij bijna crashte door het gehobbel.

Hamilton

Bij het team van Mercedes ging men afgelopen week op onderzoek uit. De zorgen over de gezondheid van Hamilton zijn in ieder geval weggenomen. Hoofdstrateeg James Vowles geeft een update over Hamilton in de debrief op YouTube: "Ik ben blij dat ik kan melden dat Lewis vandaag hier in Brackley is. Ik heb een aantal uur met hem gesproken en hij is in orde. Hij zit straks gewoon weer in de auto in Melbourne. Hij is een topatleet, hij zal de grens opzoeken van zijn lichaam en van de auto. Dat is iets wat Formule 1-coureurs doen en dat maakt ze uitzonderlijk."

Pushen

Vowles weet inmiddels ook waarom de porpoising-problemen zo hevig waren in Bakoe. De strateeg laat weten dat het team hand in eigen boezem steekt: "In dit geval hebben we het pakket en onze coureurs te ver gepusht. We hebben ze in een enorm oncomfortabele positie gepusht. We kunnen dat simpelweg niet nog een keertje doen. Onze coureurs waren niet de enige die er last van hadden. In de media zag je dat meerdere coureurs die zich in soortgelijke omstandigheden bevonden. We hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt."