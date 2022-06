Hamilton beleefde angstige momenten: "Gevecht met auto was intens"

De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep niet volledig naar wens voor Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur werd weliswaar vierde maar hij kon niet volledig comfortabel racen. Hamilton had namelijk enorm veel last van porpoising, het gehobbel was veel heviger dan het voorheen was en dat voelde de Brit.

Tijdens de race klaagden Hamilton over rugpijn maar dat was niet zijn enige reden tot zorg. Eerder liet zijn teamgenoot George Russell bijvoorbeeld al weten dat hij de lijn van de pit entry niet kon zien door het gehobbel. Het hobbelen bij Hamilton had echter bijna nog veel grotere gevolgen met een harde impact.

Intens

Na afloop van de race was Hamilton opgelucht dat het erop zat. De Brit heeft veel ervaring maar zijn Azerbeidzjaanse ervaring wil hij niet nog een keer overdoen. Tegenover Motorsport.com sprak hij zich uit: "Er waren veel momenten waarop ik mij afvroeg of ik wel zou finishen. Ik vroeg mij af of ik de auto wel op de baan kon houden omdat ik hem bijna verloor in de snelle gedeeltes. Het gevecht met de auto was echt intens. In de laatste tien rondjes zei ik tegen mijzelf dat ik het kan."

Vreemde ervaring

De race was voor Hamilton dus zo zwaar dat hij dus zelfs een ongeval vreesde. Het gehobbel moet volgens Hamilton en Mercedes onder handen worden genomen: "De auto was zoveel aan het hobbelen. Regelmatig schoot ik bijna in de muur. Dat was een punt van zorg. Met een hoge snelheid de muur in vliegen, ik denk dat ik daar als coureur nog niet zoveel aan heb moeten denken. Je denkt niet er niet echt aan. Het was een hele vreemde ervaring."