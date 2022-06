Horner geniet van duel met Ferrari: "Geeft meer voldoening dat strijd met Mercedes"

De teams van Red Bull Racing en Ferrari vormen momenteel de kop van het Formule 1-veld. Red Bull gaat momenteel ruim aan de leiding bij de coureurs en de constructeurs. Die forse voorsprong heeft vanzelfsprekend te maken met de betrouwbaarheidsproblemen waar Ferrari mee kampt.

Afgelopen weekend in Azerbeidzjan ging het volledig mis voor Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Beide coureurs vielen uit waardoor Max Verstappen en Sergio Perez een 1-2tje konden scoren voor Red Bull. Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en de voorsprong op Leclerc is inmiddels zeer fors geworden. Perez heeft de Monegask zelfs ingehaald waardoor Leclerc nu derde staat.

Voldoening

Bij Red Bull geniet iedereen inmiddels van de titelstrijd met Ferrari, men vermaakt zich meer dan in de strijd van vorig seizoen met Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner is er duidelijk over in gesprek met Gazzetta dello Sport: "Het is heel erg mooi om tegen de Ferrari's te racen, het is echt een iconisch en historisch team. Strijden tegen hen geeft meer voldoening dan strijden tegen de Mercedessen."

Geweldig

Horner ziet dat zijn kopman Max Verstappen dit seizoen vooral veel rekening moet houden met Charles Leclerc. De twee coureurs duelleerden al meermaals op het scherpst van de snede. Horner: "Het zijn allebei exceptionele coureurs. Ze hebben het maximale eruit in gehaald in de opstapklassen waarin ze reden, als kind al. Het is geweldig voor de Formule 1 dat we nu dit duel zien. Het is ons doel om Ferrari te verslaan, om onze auto's voor die van hen te krijgen. Het is niet belangrijk welke coureur dat doet, het is het belangrijkste dat we Max en Checo de beste kans geven om dat doel te bereiken."