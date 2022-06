Binotto tast in het duister maar maakt zich geen zorgen voor Canada

Het team van Ferrari jaagt in aankomend weekend in Canada op sportieve revanche. Afgelopen weekend verliep de Azerbeidzjaanse Grand Prix immers zeer teleurstellend voor de Italiaanse renstal. Beide coureurs vielen uit, Carlos Sainz had hydraulische problemen en Charles Leclerc kampte met motorproblemen.

Vooral de problemen van Leclerc werden na afloop van de race veelvuldig besproken. Het was immers al de tweede keer dit seizoen, eerder in Spanje, dat Leclerc te maken kreeg met motorproblemen. Verderop in het seizoen kan dit voor veel extra problemen zorgen als er gridstraffen aankomen. Leclerc kan zelfs al in Canada tegen een gridstraf aanlopen als hij veel pech heeft.

Hoe groot de problemen zijn en wat de oorzaak was van het motorprobleem is nog onduidelijk. Teambaas Mattia Binotto kan er tegen Corriere della Sera nog niet veel over zeggen: "Ik heb nog geen antwoorden. Op dinsdag (dit werd woensdag, zo liet Ferrari weten in een statement, red.) zal men de power unit analyseren in de fabriek en weten we meer. Maar voor Montreal maak ik mij geen zorgen. Dit omdat we een nieuwe motor zullen hebben en met een lage kilometerstand komen dit soort problemen niet voor. Voor de rest van het seizoen moeten we zo snel mogelijk een oplossing vinden."