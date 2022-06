Ferrari deelt update over dubbele uitvalbeurt Azerbeidzjan

De Azerbeidzjaanse Grand Prix verliep afgelopen weekend dramatisch voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal begon sterk aan het weekend en Charles Leclerc begon de race op pole position. Zijn teamgenoot Carlos Sainz begon de race als vierde maar hij kon niet lang genieten van zijn wedstrijd.

Al vroeg in de race moest Sainz zijn Ferrari aan de kant parkeren met een hydraulisch probleem. De Spanjaard baalde van zijn zoveelste pech moment van het seizoen. Leclerc profiteerde op zijn beurt van de Virtual Safety Car en kon zo de leiding overnemen van Sergio Perez. Maar de Monegask reed daarna langzaam terwijl de rookwolken uit zijn wagen kwam, ook zijn race zat erop.

Sainz

De teleurstelling was groot en men ging op onderzoek uit naar de oorzaken van de uitvalbeurten. Gisteravond deelde het team een update over de dubbele uitvalbeurt. Het onderzoek naar de uitvalbeurt van Sainz was al afgerond, volgens het team is er oplossing gevonden voor de korte termijn. De renstal laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor de middellange termijn.

Leclerc

De uitvalbeurt van Leclerc trok veel meer aandacht maar men heeft hier nog geen updates over. Ferrari laat in de Bakoe-update weten dat de motor van Leclerc vandaag, woensdag, arriveert in de fabriek. Vandaag zal men onderzoeken wat de oorzaak was van de motorproblemen, het is de verwachting dat het onderzoek vanavond is afgerond.