Webber ziet belangrijke functie voor Perez: "Hij kan Max in meeste situaties bedreigen"

Red Bull Racing is momenteel bezig met een droomseizoen. De Oostenrijkse renstal herpakte zich na een slechte seizoenstart en coureurs Max Verstappen en Sergio Perez staan nu op plek één en twee in het wereldkampioenschap. Het is een ongekende luxe, al speelt de pech van concurrent Ferrari ook mee.

Aankomend weekend in Canada kan men in de voorsprong gaan uitbreiden. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan nam men al een fikse voorsprong na de dubbele uitvalbeurt van Ferrari. Sergio Perez reed wederom een sterke race en ging in de openingsfase zelfs aan de leiding. Uiteindelijk ging de zege naar Verstappen en werd de Mexicaanse coureur tweede.

Briljant

Toch zijn er nog steeds veel lovende woorden voor Perez. De Mexicaanse coureur won ruim twee weken terug de Grand Prix van Monaco en sindsdien staat hij in de schijnwerper. Ook voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is positief. Bij Channel 4 spreekt de Australiër zich uit: "Natuurlijk rijdt Perez briljant sinds de nieuwe reglementen. Hij is echt snel en hij kan Max bedreigen in de meeste situaties. Toch denk ik nog steeds dat er circuits zijn waar Max over het algemeen meer kracht heeft en hen zal verslaan."

Paarden

Perez is dan ook zeker niet afgeschreven in de kampioensstrijd. De Mexicaan staat niet bijster ver achter op Verstappen en presteert ook sterk. Webber denkt dat dit belangrijk is in de titelstrijd met het team van Ferrari. "Red Bull heeft men daar nodig omdat ze ook nog racen tegen Ferrari, laten we dat niet vergeten. Ze weten dat ze twee paarden in deze strijd nodig hebben omdat ze racen tegen twee andere paarden."