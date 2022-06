Häkkinen looft Perez: "Max moet hem bedanken voor de zege"

Het team van Red Bull Racing reist met een goed gevoel af naar Canada. Afgelopen weekend scoorde het team in Azerbeidzjan een 1-2tje. Max Verstappen kon simpel de zege binnenslepen na de dubbele uitvalbeurt van Ferrari. Sergio Perez werd tweede en staat nu zelfs op die positie in het wereldkampioenschap.

Perez beleefde in Azerbeidzjan weer een sterk weekend en werd alleen in de race verslagen door Verstappen. De Mexicaan, die twee weken eerder de Grand Prix van Monaco won, begon de race vanaf de tweede plaats en verschalkte polesitter Charles Leclerc bij de start. Tijdens de race moest Perez zijn positie afstaan aan Verstappen aangezien de Nederlander veel sneller was.

Bedanken

Perez kreeg veel minder lof dan in Monaco maar volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is dat niet terecht. De Fin denkt dat Perez een groot aandeel heeft in de Azerbeidzjaanse zege van Verstappen. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "Max moet naar mijn mening Checo wel bedanken voor de zege. Niet alleen vanwege de strategie, maar ook omdat hij op een sleutelmoment een pitstop maakte van vijf seconden. Red Bull heeft een voordeel met twee winnaars terwijl Ferrari moeite heeft met Sainz die pech heeft en het tempo van Charles niet kan evenaren."

Vertrouwen

Häkkinen ziet dat Perez steeds sterker voor dag begint te komen. Volgens de Fin moet men de Mexicaanse coureur zeker niet onderschatten: "Checo levert fantastisch werk bij het helpen van het team en van Max. Na zijn zege in Monaco was hij nu de snelste in twee trainingen en was hij in alle trainingen sneller dan Max. Vervolgens kwalificeerde hij zich als tweede en pakte hij de leiding bij de start. Het laat zien hoeveel vertrouwen Checo heeft, in zichzelf en in de auto."