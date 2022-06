Marko ziet bekende situatie bij Ferrari: "Wij werden toen meteen afgeschreven"

Red Bull Racing profiteerde in Azerbeidzjan van de dubbele uitvalbeurt van grote concurrent Ferrari. In de straten van Bakoe vielen zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc uit met problemen. Bij Sainz waren er hydraulische problemen en bij Leclerc plofte zijn motor. Red Bull-coureur Max Verstappen profiteerde en won de race relatief simpel.

Verstappen heeft dankzij zijn zege zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uitgebreid. In Azerbeidzjan won de Nederlander de race voor zijn teamgenoot Sergio Perez, die nu ook tweede staat in het wereldkampioenschap. De voorsprong van Verstappen is opvallend, na de eerste paar races stond de Nederlander immers ver achter in het kampioenschap.

Straf

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt erop dat het titelduel met Ferrari eerlijk verloopt. De Oostenrijkse adviseur is momenteel wel tevreden met het titelduel. Marko ziet echter dat Verstappens titelrivaal Leclerc zich nu in een moeilijke situatie bevindt. Tegenover Sky Sports deelt Marko zijn conclusies: "Leclerc is intussen al toe aan zijn derde motor volgens mij. Dat betekent dat hij tegen een straf aanzit. Dat maakt de situatie wel anders."

Gelijkspel

Marko ziet dat Ferrari zich momenteel in een soortgelijke situatie bevindt als Red Bull in de eerste fase van het seizoen. Toch ziet de Oostenrijker een groot verschil: "Wij werden toen meteen afgeschreven, er stonden echter nog twintig races op de kalender. We wisten dat er nog een lange weg te gaan was. We hadden technische problemen en dat geldt nu ook voor Leclerc. Wat dat betreft is het dus gelijkspel. Maar je ziet ook wat de consistentie doet want Russell staat er ook. Mercedes heeft de snelheid niet maar ze staan door hun constante optreden niet ver weg qua punten."