Hamilton vermaakt fans met foto vanuit perszaal

Lewis Hamilton kende een zeer ongelukkig weekend in Azerbeidzjan. De Britse coureur kwam als vierde over de streep maar hij kon niet bepaald genieten van zijn race, dat kwam vanzelfsprekend door de porpoising. Toch kon Hamilton wel lachen tijdens het raceweekend in de hoofdstad Bakoe.

Op vrijdagochtend moest hij zich namelijk met Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Fernando Alonso en Sebastian Vettel melden in de perszaal. Hamilton was met hele andere dingen bezig en besloot zijn collega's op de gevoelige plaat vast te leggen. Hij kreeg veel berichten over de desbetreffende foto dus deze besloot hij te delen met zijn fans.