Brundle oneens met Mercedes: "Alsof je een kalkoen vraagt voor Kerst te stemmen"

Het team van Mercedes is nog niet bezig met een foutloos seizoen. Afgelopen weekend waren de prestaties in Azerbeidzjan zeker niet slecht maar men was niet tevreden. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell kenden namelijk geen plezierige race, dan had alles te maken met het pijnlijke gehobbel.

Mercedes worstelt al vrijwel het gehele seizoen met de porpoising-problemen. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan waren deze problemen echter veel heftiger dan voorheen. Op het lange rechte stuk ondervonden Hamilton en Russell zeer veel hinder van het probleem. Na afloop pleitte men bij Mercedes voor regelwijzigingen om de porpoising te verhelpen, de andere teams staan hier niet bepaald achter.

Performance

Mercedes kan dus niet bepaald op veel steun rekenen voor regelwijzigingen. Ook voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle vindt nieuwe regels niet nodig. Brundle is duidelijk tegenover zijn werkgever: "Het team van Mercedes wil veranderingen zien. De team die alles op orde hebben vinden dat het een probleem van Mercedes is en niet van de Formule 1. Er bestaat geen twijfel over dat het er oncomfortabel uit ziet. Mercedes kan het zelf oplossen door de auto wat hoger te zetten. Dan verliezen ze wel veel performance."

Kalkoen

De oproep van Mercedes om de regels te wijzigen kan dus op weinig steun rekenen van de concurrentie. Volgens Brundle is dit niet meer dan logisch: "Om de andere teams dan te vragen om de regels te wijzigen om zo Mercedes te helpen is alsof je een kalkoen vraagt of hij voor Kerst wil stemmen. Ik ga niet de problemen van George en Lewis bagatelliseren want het ziet er zeer zeker wel pijnlijk uit."