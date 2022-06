Verstappen sluit zich aan bij Bakoe-kritiek: "Rechte stuk te hobbelig"

Max Verstappen won de Azerbeidzjaanse Grand Prix op relatief simpele wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de dubbele uitvalbeurt van concurrent Ferrari. Verstappen kon zijn teamgenoot Sergio Perez daarna makkelijk achter zich houden en wist de race naar zich toe te trekken.

Verstappen had het in de trainingen en kwalificatie wat lastiger maar over het algemeen was het een sterk weekend van de Nederlander. Zijn problemen waren echter nooit van hetzelfde kaliber als bij Ferrari en vooral Mercedes. Bij de regerend constructeurskampioen klaagde men steen en been over het gehobbel, de porpoising-problemen waren daar volledig terug van weggeweest.

Hobbelig

Toch merkte ook Verstappen dat het circuit nogal voor gestuiter zorgde. De Nederlander werd op de persconferentie voor de top drie gevraagd naar de omstandigheden en daar was hij glashelder: "De baan is goed. Het is leuk om er te rijden maar ik denk dat het op een aantal plekken nogal hobbelig is. Dat is vooral nu het geval, de auto's zijn zo stijf en staan dicht op de grond. Ik denk dat het rechte stuk te hobbelig is, daar moesten we echt zoeken naar een lijn."

Asfalt

De regerend wereldkampioen heeft dan ook een dringend advies aan de organisatie van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Verstappen zou graag zien dat er iets wordt aangepast voor de aankomende editie: "Het zou goed zijn als het circuit voor de volgende editie opnieuw kan worden geasfalteerd. Maar over het algemeen denk ik dat het een speciaal circuit is. Vooral de tweede sector met het kasteel is nogal uniek."