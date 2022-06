Verstappen reageert op uitvallen Leclerc: "Shit happens"

Max Verstappen kende gisteren een perfecte zondag in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een foutloze race en kon simpel naar de zege rijden na de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Verstappen breidde hierdoor zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar verder uit.

Verstappen heeft momenteel 150 punten bij elkaar gereden, zijn teamgenoot Sergio Perez volgt met 129 punten. Pechvogel Leclerc staat door zijn uitvalbeurt op 116 punten, hij staat dus ver achter Verstappen in het wereldkampioenschap. De uitvalbeurt van de Monegask was pijnlijk, hij reed immers aan de leiding van de race toen zijn motor het begaf. Verstappen verschalkte daarna Perez en de zege werd een koud kunstje.

Shit happens

De uitvalbeurt van Leclerc zorgt er wel voor dat de gaten in het kampioenschap momenteel groot zijn. Verstappen begrijpt op zijn beurt de pijn van zijn Monegaskische rivaal. Op de persconferentie voor de top drie sprak de Nederlandse Red Bull-coureur zich uit: "Ik zeg altijd maar zo: shit happens. Dit hoort bij autosport. Eerder dit seizoen is het mij ook overkomen en in het verleden bij vele anderen. Nu gebeurt het bij Charles. Als ik mij in die situatie zou bevinden, dan zou ik ook teleurgesteld zijn. Het gaat er vooral om hoe je reageert, hoe je dingen verbetert."

Leermoment

Verstappen begon het seizoen immers ook op ongelukkige wijze. De Nederlander viel in twee van de eerste drie races uit en toentertijd profiteerde Leclerc daar overduidelijk van. Verstappen gebruikt dit dan ook om zijn mening te onderbouwen: "Wij hebben dat ook gedaan na de problemen die wij hadden aan het begin van dit seizoen. Leuk is anders en dit soort dingen maken je boos. Maar, je leert hier wel van."