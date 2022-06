Ferrari verraste Red Bull met vroege pitstop Leclerc

Het team van Red Bull Racing won gisteren de Azerbeidzjaanse Grand Prix met een 1-2tje. Max Verstappen deed met zijn zege goede zaken voor het wereldkampioenschap en Sergio Perez schoof in het WK op naar de tweede plek. Red Bull profiteerde wel van het uitvallen van beide Ferrari's.

De uitvalbeurt van Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam Red Bull eigenlijk wel goed uit. Leclerc had immers een slimme pitstop gemaakt tijdens de eerste Virtual Safety Car-fase. De Red Bulls bleven op de baan en daardoor vielen ze bij hun pitstops terug tot achter Leclerc. Ze leken de boot te hebben gemist maar toen begaf de motor van Leclerc het.

Verrassing

De opvallende stop van Leclerc zorgde in eerste instantie voor verbazing bij Red Bull. Ook teambaas Christian Horner zag het niet aankomen. Tegenover Viaplay legt Horner het uit: "We waren verrast door die pitstop van Charles. We zeiden tegen Max dat hij het tegenovergestelde moest gaan doen. Charles ging naar binnen dus bleef Max buiten. Daarna was het een bandenvoordeel en konden nog acht of negen ronden door gaan."

Baalmomentje

Horner was blij met het resultaat van zijn team maar de dubbele uitvalbeurt van Ferrari was tevens een baalmomentje. De Brit is er vrij duidelijk over: "Beide coureurs hadden een voordeel maar we zullen nooit gaan weten hoe het dan zou zijn gelopen. Max had een goede snelheid en Checo reed een goede en nette race. Hij had wel last van meer slijtage dan Max maar het ging er allemaal heel erg eerlijk aan toe in de remzones."