Norris luistert naar teamorder: "Kon achtste worden als ik rebelser was"

Het team van McLaren kende een lastig weekend in Azerbeidzjan. De Britse renstal kwam met beide auto's niet door Q2 heen en daarom werd het een lastig verhaal om punten te scoren. Toch werd het een dubbele puntenfinish in Bakoe, Daniel Ricciardo en Lando Norris kwamen vrijwel op hetzelfde moment over de finish.

Ricciardo kwam als achtste over de streep en sloot daarmee een mindere reeks af. Teamgenoot Norris werd negende na een race waarin teamorders de orde van de dag waren. De twee McLarens zaten vast achter de Alpine van Fernando Alonso en tijdens de race lieten ze meermaals weten dat ze erlangs wilden. Uiteindelijk kreeg Norris aan het einde te horen dat hij Ricciardo niet mocht aanvallen.

Teamplayer

Uiteindelijk was het verschil bij de finish niet zo groot, zelfs minder dan een seconde. Na afloop toonde Norris zich sportief bij de media-afdeling van de Formule 1: "Ik ben een teamplayer dus ik accepteerde dat ik hem aan het einde niet mocht inhalen. Daniel hielp mij halverwege de race, het was in een ronde waarin hij mij niet mocht inhalen. Als daar tegenover staat dat ik hem niet mocht inhalen in de laatste drie rondjes, dan moet ik dat accepteren. Ik denk dat het eerlijk was, ik denk niet dat we iets incorrects deden. Je bent gewoon aan het racen, je wil altijd pushen, je wilt altijd de limiet vinden."

Rebel

De gedachte van het inhalen van Ricciardo schoot wel eventjes door het hoofd van Norris. Maar de Brit hield zijn woord en deed dat niet: "Ik zat aan de binnenkant in bocht 1 en ik gaf hem ruimte en hij kon erlangs. Ik had achtste kunnen worden als ik meer rebels was. Maar ik accepteer wat we als team deden. Ik denk dat wat we vandaag deden echt sterk was. Het was ons doel om met beide auto's in de punten te eindigen. Dat hebben we gedaan dus daar ben ik blij mee."