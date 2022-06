Horner lacht om Mercedes-klachten: "Alsof iemand het strafschopgebied inloopt"

Het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend verliep als een droom voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal profiteerde van de problemen bij de concurrentie van Ferrari en kon een simpele 1-2 pakken. Achter hen kwamen de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton als derde en vierde over de streep.

Bij Mercedes kon men echter niet bepaald genieten van de race in Bakoe. De Duitse renstal had wederom veel last van het fenomeen porpoising. Russell liet weten dat het heel gevaarlijk begint te worden en Hamilton had zelfs fysiek last van het gehobbel. De Brit klaagde over rugpijn en kwam met moeite uit zijn auto na de race.

Bitchen

Bij Red Bull haalt men hun schouders op over de klachten van Mercedes. Teambaas Christian Horner vindt het niet vreemd dat de Mercedes-coureurs klagen. Bij Sky Sports spreekt de Brit zich uit: "Ik zou ook tegen mijn coureurs zeggen om zoveel mogelijk te bitchen om er een groter probleem van te maken. Het hoort bij het spel, alsof er iemand het strafschopgebied inloopt. Je ziet dat het oncomfortabel is maar er zijn oplossingen. Dat heeft wel een nadelig effect voor de performance maar het is makkelijker om over de veiligheid te klagen. Elk team heeft een keuze."

Oplossing

Bij Mercedes wil men dat er snel een oplossing komt voor het hobbelprobleem. Horner vindt het op zijn beurt echter onzinnig om nu al in te grijpen: "Als de hele grid een veiligheidsprobleem ervaart, dan is het iets waar we naar moeten kijken. Als het alleen een paar mensen of een team is, dan moet dat team zelf ook maar een oplossing vinden voor het probleem."