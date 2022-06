Wolff weet nog niet zeker of Hamilton Canadese Grand Prix kan rijden

In het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend hadden veel coureurs last van hetfige porpoising. Veel teams hobbelden hevig over het stratencircuit in Bakoe. Vooral het team van Mercedes ondervond zeer veel hinder van het gehobbel, coureurs Lewis Hamilton en George Russell kenden geen plezierige race maar werden toch derde en vierde.

De goede resultaten waren vooral een gevolg van de dubbele uitvalbeurt van het team van Ferrari. Het resultaat zorgde voor een glimlach bij de Duitse renstal maar er waren ook zorgen. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had immers zeer veel last van de porpoising. Tijdens de race klaagden hij al over rugpijn en na afloop kwam hij maar met moeite uit zijn auto.

Zwaar

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil snel een oplossing zien voor de problemen. De Oostenrijker zag Hamilton uit zijn auto strompelen en besprak de situatie na afloop tegenover Motorsport.com: "Hij heeft het heel erg zwaar. We moeten een oplossing vinden. Ik denk dat hij op dit moment het meeste last heeft van dit probleem dan de andere coureurs. Zover ik begreep vinden bijna alle coureurs dat er iets moet gebeuren."

Consequenties

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma. Mercedes en Hamilton kunnen zich wederom voorbereiden op een hobbelig weekend. Wolff vraagt zich zelfs af of Hamilton wel kan racen in Montreal: "Jazeker. Ik heb hem nog niet gezien of gesproken maar je kan duidelijk zien dat hij niet meer zo sterk is. Ik bedoel, dit voel je waarschijnlijk in je ruggengraat en dat kan consequenties hebben."