Trotse Horner leeft mee met Ferrari: "Jammer voor hen en vooral voor Charles"

Het team van Red Bull Racing trok in Azerbeidzjan wederom een 1-2tje over de streep. De Oostenrijkse renstal kon profiteren van de dubbele uitvalbeurt van de concurrentie van Ferrari. Hierdoor kon Max Verstappen de zege relatief simpel naar binnen halen en kwam teamgenoot Sergio Perez als tweede over de lijn.

De verwachtte strijd tussen Ferrari en Red Bull bleef dus uit. Red Bull vond het vast niet erg maar teambaas Christian Horner geeft wel aan dat hij dat duel graag had gezien. Tegenover Sky Sports sprak hij zich uit: "Het zou fascinerend zijn geweest om te zien hoe alles was uitgepakt als de Ferrari's niet waren uitgevallen. Dit omdat Charles naar binnen ging tijdens de vroege Virtual Safety Car-situatie. Dat was heel erg vroeg en dat zou betekenen dat hij een lange stint ging rijden en dat zou spannend worden aangezien wij buiten bleven met beide auto's."

Jammer

De door Horner geschetste situatie kwam niet uit en Red Bull hoefde de wagens alleen maar op de baan te houden. Dat lukte en Verstappen mocht juichen. Horner vraagt zich echter af hoe de race was verlopen zonder uitvalbeurt van Leclerc: "Met een voordeel van banden die negen rondjes jonger waren zouden we in goede vorm verkeren, maar we kregen dat niet te zien. Het is jammer voor Ferrari en vooral voor Charles. Maar onze jongens hadden een goede dag en ze reden echt briljant."