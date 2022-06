Relaxte Verstappen: "Kunnen als team een goed resultaat boeken"

Max Verstappen begint de Azerbeidzjaanse Grand Prix vanmiddag vanaf de derde plaats. De Nederlander start achter zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez en Charles Leclerc. De kwalificatie verliep niet volledig naar wens voor Verstappen maar het vertrouwen in een goed resultaat is huizenhoog bij Verstappen.

Verstappen en Perez werden gisteren verslagen door een superrondje van Leclerc. De tactiek van Red Bull viel tevens volledig in het water door problemen bij Perez. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Mexicaan vóór Verstappen de baan op zou komen, dit ging echter mis. Er waren problemen bij Perez waardoor Verstappen al de baan op kwam en geen tow kon krijgen van zijn teamgenoot.

Kans

In het bloedhete Bakoe is Verstappen zeer relaxt vlak voor de race. Tijdens de build-up voorafgaand de Grand Prix kreeg de Nederlander als eerste het woord en deelde hij zijn verwachtingen voor vanmiddag: "De race performance is heel erg anders vergeleken met de kwalificatie. We hebben vandaag een goede kans maar we moeten onze kansen wel maximaliseren. Als team kunnen we een goed resultaat boeken."

Chaos

De Azerbeidzjaanse races in het verleden verliepen vaak zeer chaotisch. De kans is dan ook groot dat het vandaag wederom een enorm spektakel gaat worden. Ook Verstappen is zich daarvan zeer bewust: "Ik kijk ernaar uit, in het verleden was er regelmatig veel chaos. Hopelijk kunnen we het Ferrari vandaag moeilijk gaan maken tijdens de race."