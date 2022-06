Horner tevreden: "Hopelijk kunnen we het Ferrari lastig maken"

Charles Leclerc start de Azerbeidzjaanse Grand Prix morgen vanaf de pole position. De Monegask versloeg de beide Red Bulls van Sergio Perez en Max Verstappen. Opvallend genoeg was Perez weer de snelste van de twee, hij start morgen als tweede terwijl WK-leider Verstappen morgen als derde begint.

De kansen voor succes zijn dus reusachtig voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal werd verslagen door de boven zichzelf uitstijgende Leclerc. Met het oog op de dag van morgen toonde Verstappen en Perez zich na afloop van de kwalificatie zeer hoopvol. Men vertrouwt op de goede longrun-snelheid die gisteren en vanmiddag volop aanwezig was tijdens de vrije trainingen.

Tevredenheid

Ook teambaas Christian Horner benadert de race met zeer veel vertrouwen. De Brit was na afloop zeer goed gemutst en dat deelde hij met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik ben absoluut blij met het resultaat. Ik had voor de kwalificatie verwacht dat het heel erg krap zou worden. Ik dacht dat Ferrari over één rondje het voordeel zou hebben. We hebben laten zien dat we op zondag een goede en competitieve auto hebben. Dit is ook een baan waar je kan inhalen."

Lastig maken

De race van morgen belooft dan ook zeer spannend te worden. Ferrari en Red Bull verschillen niet veel van elkaar en Horner weet dat het geen gelopen race is. "Hopelijk kunnen we het Ferrari morgen lastig maken. Met zo'n enorm recht stuk en de kracht van de DRS, dan moet echt dichtbij genoeg zitten in de middelste sector. We moeten dus proberen met hen mee te komen."