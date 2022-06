Verstappen maakt zich geen zorgen: "Paar kleine foutjes"

Wereldkampioenschapsleider Max Verstappen zal de Azerbeidzjaanse Grand Prix morgen vanaf de derde plaats starten. De Nederlandse Red Bull-coureur werd wederom verslagen door rivaal Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft zijn goede vorm overduidelijk meegenomen naar de straten van de hoofdstad van Azerbeidzjan.

De laatste run van Verstappen begon redelijk rommelig. De Nederlander kwam de baan op maar teamgenoot Perez bleef achter in de pits. Op verbaasde toon vroeg Verstappen zich af waarom hij voor Perez naar buiten kwam, een slipstream is immers zeer effectief op het circuit van Bakoe. Volgens het team had Perez een probleem, even later kwam hij alsnog de baan op en was hij sneller dan Verstappen.

Foutjes

Na afloop maakte de WK-leider geen gefrustreerde indruk. Verstappen bleef kalm toen hij verscheen voor de microfoon van interviewer van dienst Johnny Herbert: "Ik denk dat het begin van het rondje best goed ging maar daarna maakte ik een paar kleine foutjes. Dat was niet bepaald ideaal maar ik had vooral moeite op front to rear balans te vinden over één rondje. Dit is niet wat ik wil maar als team hebben we een goede kans aangezien we als tweede en derde starten."

Long run

Over de race van morgen maakt Verstappen zich dan ook helemaal geen zorgen. Tijdens de vrije trainingen in Bakoe merkte de Nederlander namelijk dat de snelheid er wel degelijk inzit. De Red Bull-coureur deelt dat dan ook met Herbert: "We komen een klein beetje tekort over één rondje. Normaal gezien zal onze auto tijdens de long runs best wel goed gaan zijn."