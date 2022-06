Ferrari bouwt nieuwe motor voor GP van Engeland

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zal Ferrari een poging doen om Charles Leclerc terug aan de leiding van het wereldkampioenschap te brengen met behulp van een geüpdatete power unit. De ontwikkeling, die naar verwachting volgende maand tijdens de Britse GP zijn debuut zal maken, is naar verluidt een upgrade van de elektronische of 'hybride' onderdelen van de indrukwekkende nieuwe 2022-motor.

Naar verluidt heeft het team uit Maranello ook dit weekend kleine upgrades meegenomen naar Bakoe, gevolgd door significante aerodynamische upgrades in Montreal en vervolgens in augustus tijdens de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps.

Gridstraf Leclerc lonkt

Wat de motorupgrades betreft, is de elektrische upgrade voor Silverstone 'het enige power unit gebied waar nog verbeteringen kunnen worden aangebracht volgens de FIA-reglementen'. Het gaat niet alleen om pk's, maar ook om betrouwbaarheid, waarbij ontwikkelingen zijn toegestaan. Leclerc is echter door zijn toegestane MGU-H units heen. Als hij deze voor de GP op Silverstone vervangt zal dit betekenen dat hij een gridstraf krijgt.

Volgens Red Bull's Dr Helmut Marko liggen de motoren die gebruikt worden door de top drie teams, waaronder Mercedes en Ferrari, allemaal dicht bij elkaar qua prestaties dit jaar.

De Oostenrijker vertelde aan formel1.de: "Het vreemde vermogensvoordeel met de motor van Lewis Hamilton vorig jaar; ik denk niet dat dat nog het geval is."

Marko zei dat Hamilton en vooral George Russell de laatste tijd competitiever zijn na een slechte start van het seizoen, eraan toevoegend: "Ze doen dit gewoon niet consequent. Dat maakt het moeilijk om in te schatten waar die rondetijd vandaan komt. Maar als ik naar Mercedes luister, krijg ik de indruk dat ze dat zelf ook niet weten. Het enige wat gevaarlijk is, is dat het potentieel er zeker is bij Mercedes. Als ze erin slagen om meer uit het materiaal te halen dan ze nu doen, zouden ze zo weer vooraan op de grid kunnen staan."