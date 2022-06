Pride Star-logo schittert ook op helmen Mercedes-coureurs

Eerder deze week maakte het team van Mercedes bekend dat ze deze maand rijden met een aangepast logo. Het logo van Mercedes is deze maand gehuld in de regenboogkleuren ter eren van Pride Month. De zogenaamde 'Pride Star' zal deze maand echter niet alleen op de wagens te zien zijn.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell rijden deze maand namelijk ook met de 'Pride Star' op hun helm. Dit weekend in Azerbeidzjan schittert het aangepast logo voor het eerst op de helmen van de twee Britse coureurs. Russell en Hamilton staan zelf volledig achter de boodschap, zo laten ze weten in een video op sociale media.

Rocking the Pride Star for the month of June, to celebrate and support the LGBTQ+ community, and raise awareness for #PrideMonth ❤️@LewisHamilton and @GeorgeRussell63 explain why it's so important 🌈 pic.twitter.com/cgOdf6SXIt